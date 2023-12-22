В Ленобласти ночью 20 января температура местами опустится до -25 градусов

Ночью в большинстве районов пройдет небольшой, на востоке местами умеренный снег.

По Ленинградской области в субботу, 20 января, ожидается облачная с прояснениями погода, рассказали специалисты ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью в большинстве районов пройдет небольшой, на востоке местами умеренный снег. Днем также местами пройдет небольшой снег. Ветер ночью западный, юго-западный 5-10 м/с, днем переменный 2-5 м/с.

Температура воздуха ночью -15...-20 градусов, местами до -25, днём -10...-15 градусов, местами до -19. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет повышаться.

Фото: pxhere; МЧС