Из Невы в Петербурге достали тело мужчины без ног

Труп направили в морг для установления причин смерти.

Из Невы в Калининском районе Петербурга накануне извлекли тело мужчины. Об этом пишет "Фонтанка" 18 августа.

В полицию днем 17 августа обратился горожанин и рассказал о трупе, плывущем в сторону Литейного моста. Покойного достали в районе дома 40 по Свердловской набережной. У тела отсутствовали ноги. На вид погибшему мужчине было 35-40 лет.

Труп направили в морг для установления причин смерти.

Ранее на Piter.TV: в Малой Невке утонул подросток.

Фото: Piter.TV

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