В канале в Шлиссельбурге нашли тело мужчины

Спасатели транспортировали погибшего мужчину на берег и передали сотрудникам полиции.

В Шлиссельбурге 30 июня произошла транспортировка погибшего на берег. Об этом рассказали в Аварийно-спасательной службе Ленобласти.

Сегодня в дежурную смену поисково-спасательного отряда Шлиссельбурга от очевидцев поступила информация о том, что в канале города находится тело человека.

Спасатели транспортировали погибшего мужчину на берег и передали сотрудникам полиции. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее в Петербурге спасатели нашли тело подростка, утонувшего в Финском заливе.

Вечером 29 июня 13-летний горожанин отдыхал на пляже на Балтийском бульваре вместе с двумя товарищами. На берег после купания подросток не вернулся. К поискам сразу подключились спасатели.

Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти