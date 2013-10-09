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В канале в Шлиссельбурге нашли тело мужчины
Сегодня, 17:17
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В канале в Шлиссельбурге нашли тело мужчины

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Спасатели транспортировали погибшего мужчину на берег и передали сотрудникам полиции.

В Шлиссельбурге 30 июня произошла транспортировка погибшего на берег. Об этом рассказали в Аварийно-спасательной службе Ленобласти.

Сегодня в дежурную смену поисково-спасательного отряда Шлиссельбурга от очевидцев поступила информация о том, что в канале города находится тело человека. 

Спасатели транспортировали погибшего мужчину на берег и передали сотрудникам полиции. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее в Петербурге спасатели нашли тело подростка, утонувшего в Финском заливе. 

Вечером 29 июня 13-летний горожанин отдыхал на пляже на Балтийском бульваре вместе с двумя товарищами. На берег после купания подросток не вернулся. К поискам сразу подключились спасатели.

Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти

Теги: нашли тело мужчины, шлиссельбург
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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