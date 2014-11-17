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Найден пропавший в Финском заливе 13-летний подросток
Сегодня, 14:50
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Найден пропавший в Финском заливе 13-летний подросток

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Водолазы Поисково-спасательной службы Петербурга нашли его в 15 метрах от берега.

Спасатели нашли тело подростка, утонувшего в Финском заливе накануне. Поиски длились два дня. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу 30 июня.

Напомним, вечером 29 июня 13-летний школьник отдыхал на пляже на Балтийском бульваре вместе с двумя товарищами. На берег после купания подросток не вернулся. К поискам сразу подключились спасатели.

Обнаружить тело подростка удалось только сегодня днем. Водолазы Поисково-спасательной службы Петербурга нашли его в 15 метрах от берега. 

Не оставляй детей без присмотра, знай, чем он занят. Соблюдай правила безопасности на воде! Береги себя и жизни близких! 

Пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу

Ранее мы рассказывали о том, что мотоциклист сбил девочку на Парашютной улице. 

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу

Теги: утонул ребенок, финский залив
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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