Найден пропавший в Финском заливе 13-летний подросток

Водолазы Поисково-спасательной службы Петербурга нашли его в 15 метрах от берега.

Спасатели нашли тело подростка, утонувшего в Финском заливе накануне. Поиски длились два дня. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу 30 июня.

Напомним, вечером 29 июня 13-летний школьник отдыхал на пляже на Балтийском бульваре вместе с двумя товарищами. На берег после купания подросток не вернулся. К поискам сразу подключились спасатели.

Обнаружить тело подростка удалось только сегодня днем. Водолазы Поисково-спасательной службы Петербурга нашли его в 15 метрах от берега.

Не оставляй детей без присмотра, знай, чем он занят. Соблюдай правила безопасности на воде! Береги себя и жизни близких! Пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу

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Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу