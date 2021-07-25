Мотоциклист сбил девочку на Парашютной улице

В результате аварии ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии.

Полицейские проводят проверку по факту ДТП с байкером, сбившим девочку в Приморском районе. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 30 июня.

Вечером 29 июня у дома 10 по улице Парашютной 48-летний мотоциклист на Harley-Davidson, двигаясь от Коломяжского проспекта, наехал на 11-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть вне зоны пешеходного перехода.

В результате аварии ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии.

Ранее на Парашютной улице 15-летний подросток на электросамокате сбил женщину с двумя детьми. Несовершеннолетние не пострадали, однако петербурженка получила ушибы и ссадины.

Фото: Piter.TV