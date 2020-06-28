На Парашютной улице 15-летний самокатчик сбил женщину с коляской

Возбуждено административное дело по ч. 2 ст. 12.30 КоАП РФ.

В отдел полиции Приморского района доставлен 15-летний подросток, сбивший женщину с коляской на арендованном электросамокате. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Полицейскими установлено, что у дома 56 по Парашютной улице 28 июня школьник, передвигаясь на самокате, наехал на петербурженку. Потерпевшей является 32-летняя женщина, которая шла по тротуару с двумя детьми. Один из них находился в коляске. Внезапно на нее сзади наехал подросток и сбил с ног.

В результате наезда дети не пострадали, горожанка получила ушибы и ссадины. Возбуждено административное дело по ч. 2 ст. 12.30 КоАП РФ (нарушение правил дорожного движения иным участником дорожного движения, повлекшее причинение легкого или среднего вреда здоровью).

По данному факту сотрудниками полиции поводится проверка, устанавливаются детали произошедшего. Пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

Ранее мы рассказывали о том, что жительницу Петербурга оштрафовали за поездку с двумя детьми на электросамокате.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)