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Фото: на Парашютной велосипедист столкнулся с трактором
Сегодня, 7:31
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lesjasap

Фото: на Парашютной велосипедист столкнулся с трактором

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Спортсмен пострадал. У него пробита голова.

В Приморском районе Петербурга вечером 18 июня велосипедист столкнулся с трактором. Авария произошла на пересечении улиц Парашютная и Байконурская. Очевидцы отмечают, что у велосипедиста оказалась пробита голова. На данный момент данных о состоянии здоровья пострадавшего нет.

Предположительно, молодой человек нарушил ПДД. Он переезжал пешеходный переход на собственном транспортном средстве.

Ранее Piter.tv писал о том, что на Горской появится единая база природоохранного флота.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб

Теги: авария, байконурская улица, велосипедист, паратюшная улица, трактор
Категории: Картина дня, Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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