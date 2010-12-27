Фото: на Парашютной велосипедист столкнулся с трактором

Спортсмен пострадал. У него пробита голова.

В Приморском районе Петербурга вечером 18 июня велосипедист столкнулся с трактором. Авария произошла на пересечении улиц Парашютная и Байконурская. Очевидцы отмечают, что у велосипедиста оказалась пробита голова. На данный момент данных о состоянии здоровья пострадавшего нет.

Предположительно, молодой человек нарушил ПДД. Он переезжал пешеходный переход на собственном транспортном средстве.

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Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб