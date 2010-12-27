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На Горской появится единая база природоохранного флота
Сегодня, 7:20
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lesjasap

На Горской появится единая база природоохранного флота

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Чиновники построят в Петербурге единое пространство для вопросов сохранности водных природных ресурсов.

В Петербурге будет проработан вопрос относительно создания базы для природоохранного флота. Такое заявление сделал вице-губернатор города Владимир Кириллов. Он поручил профильному Комитету заняться созданием пространства на площадке Горская. Такое заявление сделано чиновником в рамках выездного совещания после осмотра действующих баз по охране и обеспечению экологической безопасности от предприятий "Пиларн" и "Экострой".

В ближайшее время на участке Горской появится причальные сооружения, стоянки для водного транспорта, построят командные пункты, а также судоремонтные и складские помещения.

Ранее Piter.tv писал о том, что праздник "Алые паруса" объединит 33 тысячи выпускников.

Фото: Piter.tv

Теги: владимир кириллов, горская, комитет по природопользованию, природоохрана
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб,

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