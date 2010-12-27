Праздник "Алые паруса" объединит 33 тысячи выпускников. Об этом сообщает пресс-служба администрации Петербурга.
Председатель комитета по образованию Жанна Воробьева заявила, что около 8 тысяч выпускников из российских регионов и зарубежных стран приглашены на праздник. В этом году заявки поступили из 30 регионов России.
Известно, что больше всего молодых людей приедет из Ленобласти. Также "Алые паруса" увидят выпускники из Новгородской, Московской, Тверской областей, Приморского края, и республик Карелия и Крым.
Напомним, праздник выпускников пройдет в городе на Неве в ночь с 23 на 24 июня. Концерт на Дворцовой площади начнется в 20.00.
Ранее мы сообщали о том, что "Алые паруса" – не на продажу. Спекулянты пошли в атаку.
Фото: Piter.TV
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