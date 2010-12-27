Больше всего выпускников на праздник приедет из Ленобласти.

Праздник "Алые паруса" объединит 33 тысячи выпускников. Об этом сообщает пресс-служба администрации Петербурга.

Председатель комитета по образованию Жанна Воробьева заявила, что около 8 тысяч выпускников из российских регионов и зарубежных стран приглашены на праздник. В этом году заявки поступили из 30 регионов России.

Известно, что больше всего молодых людей приедет из Ленобласти. Также "Алые паруса" увидят выпускники из Новгородской, Московской, Тверской областей, Приморского края, и республик Карелия и Крым.

Напомним, праздник выпускников пройдет в городе на Неве в ночь с 23 на 24 июня. Концерт на Дворцовой площади начнется в 20.00.

Ранее мы сообщали о том, что "Алые паруса" – не на продажу. Спекулянты пошли в атаку.

Фото: Piter.TV