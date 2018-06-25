"Алые паруса" – не на продажу. Спекулянты пошли в атаку

Посетителям предлагаются билеты более, чем за 2 тыс. рублей.

Во вторник, 18-го июня, в Доме журналиста прошла пресс-конференция, посвященная празднику "Алые паруса". Одна из тем, которую обсудили на встрече с представителями СМИ - это возможные спекуляции на билетах.

Как отметила председатель комитета по образованию Петербурга Жанна Воробьева, в этом году на билетах, которые не предназначены для продажи, нанесена соответствующая маркировка. Это позволит отличить подлинные билеты от фальшивых. Однако это не мешает некоторым компаниям попытаться нажиться на празднике.

Один из таких сервисов по продаже билетов на "Алые паруса" обнаружил Piter.TV. Билет обойдется покупателю в 2500 рублей. Возможна курьерская доставка за 300 рублей. Как отмечают на сайте, билеты к ним попали "чудесным образом", поэтому нельзя упустить шанс попасть на этот "волшебный праздник".

Количество желающих попасть на "Алые паруса" таким способом пока неизвестно.

Напомним, праздник выпускников пройдет в городе на Неве в ночь с 23 на 24 июня. Концерт на Дворцовой площади начнется в 20.00.

Фото: Piter.TV