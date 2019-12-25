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На Лесном проспекте автобус сбил 74-летнего самокатчика
Сегодня, 7:59
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На Лесном проспекте автобус сбил 74-летнего самокатчика

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В результате ДТП пенсионер получил травмы.

Полицейские проводят проверку по факту наезда автобуса на пожилого электросамокатчика в Выборгском районе. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Вечером 6 ноября около дома 48 по Лесному проспекту 66-летний водитель автобуса "МАЗ" в зоне регулируемого пешеходного перехода сбил 74-летнего мужчину, который двигался на самокате на запрещающий сигнал светофора. 

В результате ДТП пенсионер получил травмы, его госпитализировали в тяжелом состоянии. Все обстоятельства случившегося уточняются. 

Ранее на Piter.TV: под Петербургом водительница Renault сбила подростка. 

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти  

Теги: авария с самокатом, дтп с автобусом, лесной проспект
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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