На Лесном проспекте автобус сбил 74-летнего самокатчика

В результате ДТП пенсионер получил травмы.

Полицейские проводят проверку по факту наезда автобуса на пожилого электросамокатчика в Выборгском районе. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 6 ноября около дома 48 по Лесному проспекту 66-летний водитель автобуса "МАЗ" в зоне регулируемого пешеходного перехода сбил 74-летнего мужчину, который двигался на самокате на запрещающий сигнал светофора.

В результате ДТП пенсионер получил травмы, его госпитализировали в тяжелом состоянии. Все обстоятельства случившегося уточняются.

Ранее на Piter.TV: под Петербургом водительница Renault сбила подростка.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти