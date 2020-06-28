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Петербуржец на скейтборде влетел в остановку на Невском

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После инцидента мужчина сразу скрылся.

Сегодня, 28 июня, на Невском проспекте у д. 54 мужчина на скейтборде влетел в автобусную остановку. Видео с места происшествия оказалось в распоряжении Piter.tv.

На кадрах видно, как петербуржец на полном ходу разбивает стекло остановочного павильона. Тротуар за считанные секунды усеивается осколками. Произошло столкновение намеренно или случайно, пока не известно. Мужчина после инцидента сразу уехал.

Ранее мы сообщили, что три машины столкнулись в районе недействующего моста через КАД.

Видео: Piter.tv

Теги: авария с самокатом, мужчина влетел в остановку, невский проспект
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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