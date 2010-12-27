В Петербурге на 83-м году жизни скончался режиссер Эрнест Ясан

В последние дни Эрнест Викторович находился в реанимации, куда попал в тяжелом состоянии после ДТП на Парашютной улице.

В Петербурге на 83-м году жизни скончался российский кинорежиссер и сценарист Эрнест Ясан. Эрнест Викторович умер в больнице, где находился в тяжелом состоянии после ДТП на Парашютной улице. Об этом сообщают "Риа новости".

Напомним, 27 апреля режиссера доставили в Елизаветинскую больницу в тяжелом состоянии. Эрнест Ясан попал в серьезную аварию, в результате которой он получил сотрясение мозга, перелом ребер, ушиб легкого, а также перелом тазобедренных костей. В последние дни Ясан лежал в отделении интенсивной терапии. С каждым днем ему становилось все хуже. 10 мая режиссер скончался, не приходя в сознание.

Эрнест Ясан снял 14 художественных фильмов, среди которых "В моей смерти прошу винить Клаву К.", "Сон в руку, или Чемодан", сериалы "Агент национальной безопасности" и "Крот". С 1966 года он работал в киностудии "Ленфильм". Дату и месту прощания родственники умершего сообщат чуть позже.

Ранее мы писали, что со дня рождения народного артиста СССР Юрия Яковлева прошло 90 лет.

Фото: lenfilm.ru