Со дня рождения народного артиста СССР Юрия Яковлева прошло 90 лет

Среди его многочисленных киноработ — роли в фильмах "Ирония судьбы, или С легким паром!", "Иван Васильевич меняет профессию", "Гусарская баллада".

Со дня рождения народного артиста СССР, выдающегося актера Юрия Яковлева прошло 90 лет. В его коллекции более ста ролей в театре и кино. Юрий Васильевич был крупнейшим мастером как комедийного ("Гусарская баллада", "Иван Васильевич меняет профессию", "Ирония судьбы, или С лёгким паром!", "Кин-дза-дза"), так и драматического ("Идиот", "Опасный поворот", "Любовь земная") жанров.

Юрий Яковлев покорял аудиторию не только с киноэкрана. Всю жизнь он оставался верным театру имени Вахтангова, куда пришел служить после окончания училища. Кроме того, артист занимался озвучиванием фильмов. Например, голос за кадром в картине "Берегись автомобиля" режиссера Эльдара Рязанова принадлежит ему.

Скончался Юрий Васильевич в ночь на 30 ноября 2013 года в московской больнице после продолжительной болезни. По некоторым данным причиной смерти стал сердечный приступ, по другим — отек легких. Прощание состоялось в театре имени Вахтангова. Похоронили актера в Москве 3 декабря на Новодевичьем кладбище.

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Фото: vakhtangov.ru