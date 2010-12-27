В США на съемках клипа застрелили двух человек

Еще 4 человека с огнестрельными ранениями в больнице.

В США во время съемки музыкального клипа неизвестные открыли огонь по молодежи.

ЧП произошло на автопарковке, недалеко от Хьюстона (штат Техас). Шериф Эд Гонзалес сообщил, что неизвестные открыли стрельбу по участникам съемки музыкального видеоклипа. В результате огня 2 человека были убиты. Еще четверо получили ранения и доставлены в больницу.

Шериф уточняет, что это очень тяжелое преступление и жертв могло быть больше, так как этот район находится в жилом квартале.

Фото: i.ytimg.com