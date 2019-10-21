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В сети появился тизер второго сезона сериала "Метод"

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Дата выхода второго сезона пока неизвестна

В понедельник, 21 октября, в сети появился тизер второго сезона сериала "Метод". Ролик опубликован на официальном YouTube-канале продюсерской компании "Среда".

Во втором сезоне детектив Есения Стеклова возвращается к работе, когда в городе происходит череда таинственных убийств. Главный герой применит "метод" Константина Хабенского.

Режиссером выступил Александр Войтинский, а продюсерами стали — Константин Эрнст и Александр Цекало. В актерском составе: Паулина Андреева, Константин Хабенский и Александр Петров.

Дата выхода второго сезона пока не сообщается. 

Ранее мы сообщали о том, что в сети появился трейлер "Бладшота" с Вином Дизелем.

Видео: продюсерская компания "Среда"

 

Теги: культура, новости культуры, сериал метод
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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