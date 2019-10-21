В понедельник, 21 октября, в сети появился тизер второго сезона сериала "Метод". Ролик опубликован на официальном YouTube-канале продюсерской компании "Среда".
Во втором сезоне детектив Есения Стеклова возвращается к работе, когда в городе происходит череда таинственных убийств. Главный герой применит "метод" Константина Хабенского.
Режиссером выступил Александр Войтинский, а продюсерами стали — Константин Эрнст и Александр Цекало. В актерском составе: Паулина Андреева, Константин Хабенский и Александр Петров.
Дата выхода второго сезона пока не сообщается.
Ранее мы сообщали о том, что в сети появился трейлер "Бладшота" с Вином Дизелем.
Видео: продюсерская компания "Среда"
Обсуждение ( 0 )