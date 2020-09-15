Умер актер из фильмов "Жить" и "Майор" Владислав Толдыков

Причина смерти артиста пока неизвестна.

Актер Владислав Толдыков скончался на 66-м году жизни. Об этом сообщил в Telegram-канале режиссер Юрий Быков.

В своем посте он обратился к Толдыкову, назвав его человеком невероятного обаяния и доброты.

Влад, ты был моей первой большой удачей. И человеческой и творческой. Ты дал мне поверить в себя. Спасибо тебе. Юрий Быков, режиссер

Владислав Толдыков родился 24 августа 1961 года. В 1985 году окончил Школу-студию МХАТ. В том же году артист получил одну из главных ролей в фильме-сказке "После дождичка в четверг".

Зрители знают актера по роли охотника Михаила в драме Юрия Быкова "Жить" также он снимался в сериалах "Дальнобойщики", "Метод", "Инкассаторы", "Карамора", "Остановка по требованию" и других.

Ранее мы сообщали, что на 86-м году жизни скончался актер и каскадёр Дмитрий Шулькин.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)