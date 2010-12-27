"Сторож" Юрия Быкова достоин внимания, и вот почему

В фильме режиссер нарушает все свои каноны: здесь нет бандитов, классовой борьбы, пьяных ментов и социальщины. Одно остается неизменным — единство места. Премьеру все еще можно оценить на "КиноПоиске".

Сюжет новой киноленты расскажет о "человеке-калитке", жизнь которого нарушает приезд странной пары. Мужчина и женщина просят остановиться в одном из номеров. Главную роль исполнил сам Юрий Быков, истеричную Веру сыграла Алла Юганова, а её мужа Стаса— Владислав Абашин.

Действие происходят исключительно в заброшенном санатории советского типа, зрителя водят по его коридорам, узким комнатам и заснеженным дворам. Из-за обилия снега и пустых помещений создается впечатление, что Быков сделал оммаж фильму "Сияние" Стэнли Кубрика.

Через призму камерной драмы "на троих" весь фильм нарочито тащится мысль о том, что "человеку нужен человек". Это и является главной константой "Сторожа". Режиссер даже использует своеобразные пасхалки к произведениям Чехова. Однако если писатели XIX века давали надежду в своих произведениях, то Быков снова обрубает эти лучи.

Стоит отметить, что в этом фильме российский режиссер выводит женского персонажа на новый уровень. Героиня Аллы Югановой, кажущаяся истеричной, действительно пытается изменить свою судьбу. Прежние персонажи у Быкова были либо совсем прагматиками, либо безмолвными жертвами системы (см. "Дурак"). В комментариях к фильму режиссер называет своих героев "архетипами этой реальности".

"Сторож" — и к чему не обязывающий, но честный фильм-зарисовка. Никто из героев киноленты не претендует на счастье. А сам режиссер не претендует на теплую встречу фильма. Более того, "Сторож" настолько личный фильм, насколько это возможно: Быков практически не даёт шансов узнать о прошлом персонажа.

Зритель вынужден путаться в мучительных монологах главных героев. Многие критики так и не смогли переварить эту киноленту. По итогу фильм получился не такой массовый, как "Завод" и не такой успешный, как "Дурак". Безусловно это новый опыт для режиссёра, который специализировался на остросоциальном кино.

Говорить о том, что эта кинолента полностью провальная, ещё рано. К тому же, Быков выпустил "Сторожа" на платформе "КиноПоиска", что даёт ему право не переживать о зрительском внимании в прокате на больших экранах.

Фото: кадры из фильма "Сторож"