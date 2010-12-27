Юрий Быков: "Я в кино 10 лет, пашу как проклятый"

В Петербурге состоялась премьера нового фильма известного российского режиссера.

Премьерный показ нового фильма Юрия Быкова "Сторож", организованный КиноПоиском в рамках проекта "КАРО.Арт", состоялся в кинотеатре "Каро Варшавский Экспресс".

В "Стороже" Быков отошел от привычных канонов фильмов о российской действительности и вывел на экран камерную историю. Он сыграл в своем фильме одну из главных ролей и перед зрителями в образе сторожа. Режиссер отметил, что ему удалось поставить главные вопросы намного глубже, чем в привычном "социальном кино".

"Главные вопросы, которые ставятся и в этой картине и в предыдущих, показаны намного глубже за счет вычленения социальных явлений. Здесь очень просто показан вопрос "Достоинсво или жизнь?". В этом фильме захотелось снять этот балдахин социальщины, потому что меня уже загнали в русло обсуждений только этого. Я не претендую только на социалку. Меня интересуют и другие вопросы", – заявил Быков.

Зрители предположили, что монологи главного героя — рассказ Быкова о своей жизни.

"Так действительно может показаться. Несколько фраз моего персонажа отчасти и обо мне. Ведь я в кино около 10 лет, пашу как проклятый. И в какой-то степени я пришел к подобному отчаянию, как и сам сторож. Однако я не ассоциирую себя с этим персонажем. Мне пришлось сыграть этого персонажа, потому что у актера, которого я подобрал, не получилось приступить к работе. Я выучил текст за 5 дней и приступил. Главное, что мне удалось в этом фильме — не испортить игру других актеров", – отметил режиссер.

Фанаты также припомнили любимому российскому режиссеру заявление об уходе из кино, после кинокартин "Завод" и "Сторож".

"В том самом обращении я заявил, что "ухожу в тень". Мне это нужно было для того, чтобы осознать, что я делаю в кино. Я не заявлял, что "ухожу из кино". Речь идет о паузе в кинокарьере, потому что две картины "Завод" и "Сторож" в один год — это тяжело. Мало того, я сейчас хочу проследить за реакцией на мое кино и сделать соответствующие выводы", – подытожил постановщик.

Петербургская публика встретила фильм "Сторож" с любовью. Зал в течении двух часов после кинопросмотра не отпускал режиссера.

Скоро на Piter.TV – разбор фильма "Сторож" Юрия Быкова.

Фильм выходит в прокат 24 октября.

Фото: Piter.TV