Телекинофорум "Новая реальность – 2025" откроет фильм о кинотеатре "Аврора"

Фильм объединил редкие архивные кадры, обширное художественное наследие кинотеатра и современные подходы к кинематографическому процессу.

Документальный фильм "Аврора. История кинотеатра", снятый творческой группой издания "Петербургский дневник", откроет Международный телекинофорум "Новая реальность – 2025". Его премьера состоится 16 июня в Нижегородском культурном центре "Рекорд".

Картина посвящена 110-летнему юбилею знаменитого ленинградского кинотеатра "Аврора" и повествует о его богатой истории, наполненной сменой эпох, переименованиями, двумя революциями, Великой Отечественной войной, блокадой Ленинграда и распадом Советского Союза. Несмотря на трудности, пройденные за столетнюю историю, "Аврора" сохранилась как важный символ культурной жизни Санкт-Петербурга.

Фильм объединил редкие архивные кадры, обширное художественное наследие кинотеатра и современные подходы к кинематографическому процессу. В картине принимают участие известные российские актёры и деятели культуры: Виктор Сухоруков, Андрей Мерзликин, Евгений Миронов, Илья Носков и продюсер Сергей Сельянов.

Фото: Петербургский дневник