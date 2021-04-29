Вышел трейлер фильма "Ровесник" Федора Кудрявцева

Компания Must See Magic Film выпустит картину на большие экраны 12 июня.

Представлены финальный трейлер и постер фильма "Ровесник" – первого российского мокьюментари с использованием deepfake о стартапе 90-х и поиске пропавшего отца. В ролях – Анна Михалкова, Александр Яценко и Даниил Спиваковский. Компания Must See Magic Film выпустит картину на большие экраны 12 июня.

Режиссура и сценарий принадлежат Федору Кудрявцеву, главную роль сыграл молодой актер Юрий Вершинин. По сюжету 20-летний парень в кризисе принимается за расследование гибели папы, исследуя, кем он был в его возрасте и почему исчез.

Для меня важнее всего было передать через своих героев ощущение свободы, наличие возможностей и интуитивного ожидания чего-то интересного впереди. Рассказать, что не только бандиты были и челночники на рынке. Что в 90-е жили ребята, похожие на нас, ребята, которые что-то пытались создать и чего-то хотели. Федор Кудрявцев, режиссер

Ранее мы рассказывали о том, что в Ленобласти снимают фильм о легенде авиаспорта Викторе Смолине.

Трейлер и постер: предоставлены съемочной командой