В Ленобласти снимают фильм о легенде авиаспорта Викторе Смолине

Автор ленты Дмитрий Козинов получил поддержку Президентского фонда культурных инициатив.

В Тосненском районе Ленинградской области начались съемки документального фильма о жизни и карьере Виктора Смолина — абсолютного чемпиона мира и Европы по высшему пилотажу.

Как сообщает пресс-служба администрации района, именно в Тосно прошли детские и юношеские годы спортсмена: здесь он увлекся авиамоделизмом, а позже преподавал в кружках "Юный космонавт" при Доме пионеров и Доме юного техника.

Сегодня Виктор Смолин тренирует сборную России по высшему пилотажу, воспитывая новых чемпионов мирового уровня. Фильм расскажет не только о спортивных достижениях Смолина, но и о его роли в развитии авиаспорта в России.

Ранее Piter.TV сообщал, что подготовка к празднованию Дня города началась в Петербурге.

Фото: пресс-служба администрации Тосненского района