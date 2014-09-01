  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Подготовка к празднованию Дня города началась в Петербурге
Сегодня, 9:04
117
ksbond Добавить в Яндекс.Новости

Подготовка к празднованию Дня города началась в Петербурге

0 0

Основные празднования пройдут 27 мая.

С 25 мая на Сенатской площади началась подготовка к празднованию Дня основания Санкт-Петербурга. Как сообщили в телеграм-канале ГАТИ, у памятника Петру I ("Медный всадник") будут установлены видеоэкраны, звуковое оборудование и сценические конструкции.

ГАТИ уже выдала необходимый ордер для проведения работ. Кульминацией праздничных мероприятий станет традиционная церемония возложения цветов к монументу основателя города, которая состоится 27 мая.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Петербурге прошел юбилейный парад ретротранспорта.

Фото: ВКонтакте / "ГАТИ | Правительство Санкт-Петербурга"

Теги: день города
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии