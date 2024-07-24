В Петербурге прошел юбилейный парад ретротранспорта

Каждый экспонат — результат кропотливой реставрации и часть транспортной истории.

В минувшие выходные центр Северной столицы на несколько часов превратился в музей под открытым небом — здесь прошел крупнейший в истории города парад ретротранспорта. В нём приняли участие 56 автобусов, 25 грузовых автомобилей, 6 троллейбусов, 10 трамваев, 14 мотоциклов, а также легковые автомобили и спецтехника из частных коллекций и музеев регионов России и зарубежья, сообщила пресс-служба Смольного.

В рамках фестиваля "ТранспортФест" по центру проехала уникальная коллекция исторической техники. В этом году участниками парада стали более 320 отреставрированных экспонатов из разных городов России, включая легковые и грузовые автомобили, мотоциклы, трамваи и автобусы.

Ранее Piter.TV сообщал, что 22 мая в продажу поступят "Подорожники", посвященные 10-летию ретропарада.

Фото: ВКонтакте / Правительство Санкт-Петербурга