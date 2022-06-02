22 мая в продажу поступят "Подорожники", посвященные 10-летию ретропарада

Тираж составит 50 000 экземпляров.

В Петербурге 22 мая в продажу поступит 50 000 "Подорожников", посвященных 10-летию ретропарада. Об этом сообщили в Комитете по транспорту.

С 22 мая в кассах метрополитена и точках продаж проездных билетов появится лимитированная карта "Подорожник", выпущенная к 10-летию Петербургского международного парада ретротранспорта. Тираж составит 50 000 экземпляров.

Ежегодно в мае в честь Дня города — дня основания Санкт-Петербурга — на центральных улицах проходит главное транспортное событие России: масштабный парад ретротехники. Первый парад состоялся 24 мая 2015 года с участием 50 раритетов. В этом году гостей ждет более 320 единиц ретротехники из Санкт-Петербурга, Москвы, Великого Новгорода, Ростова-на-Дону и других городов.

Ранее к 100-летию "Зенита" в Петербурге выпустили 100 тыс. "Подорожников".

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Фото: пресс-служба комитета по транспорту Петербурга