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К 100-летию "Зенита" в Петербурге выпустят 100 тыс. "Подорожников"
Сегодня, 14:58
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К 100-летию "Зенита" в Петербурге выпустят 100 тыс. "Подорожников"

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Новый "Подорожник" получится купить с утра 15 мая.

В Петербурге поступят в продажу 100 тыс. "Подорожников", посвященных 100-летию футбольного клуба "Зенит". Тираж будет состоять из 50 тыс. карт с изображением шеврона, на оставшихся изобразят сине-бело-голубого льва, рассказали в городском комитете по транспорту. 

Новый "Подорожник" получится купить с утра 15 мая во всех кассах метро и точках продаж проездных билетов ГКУ "Организатор перевозок". 

Пусть новый "Подорожник" к вековому юбилею клуба станет памятным сувениром для многочисленных болельщиков и гостей города. 

Денис Усанов, директор ГКУ "Организатор перевозок"

Ранее в Петербурге выпустили 50 тыс. "Подорожников", посвященных 80-летию Победы. Новый дизайн разрабатывали в память о страшных событиях и победе над фашизмом. 

Фото: пресс-служба комитета по транспорту Петербурга 

Теги: зенит, подорожник
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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