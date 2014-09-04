К 100-летию "Зенита" в Петербурге выпустят 100 тыс. "Подорожников"

Новый "Подорожник" получится купить с утра 15 мая.

В Петербурге поступят в продажу 100 тыс. "Подорожников", посвященных 100-летию футбольного клуба "Зенит". Тираж будет состоять из 50 тыс. карт с изображением шеврона, на оставшихся изобразят сине-бело-голубого льва, рассказали в городском комитете по транспорту.

Новый "Подорожник" получится купить с утра 15 мая во всех кассах метро и точках продаж проездных билетов ГКУ "Организатор перевозок".

Пусть новый "Подорожник" к вековому юбилею клуба станет памятным сувениром для многочисленных болельщиков и гостей города. Денис Усанов, директор ГКУ "Организатор перевозок"

Ранее в Петербурге выпустили 50 тыс. "Подорожников", посвященных 80-летию Победы. Новый дизайн разрабатывали в память о страшных событиях и победе над фашизмом.

Фото: пресс-служба комитета по транспорту Петербурга