В Петербурге выпустят 50 тыс. "Подорожников", посвященных 80-летию Победы

Купить такой "Подорожник" можно будет с утра 9 мая.

В Петербурге в продажу поступят 50 тыс. "Подорожников", посвященных 80-летию со дня Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в городском комитете по транспорту 6 мая.

Проездные карты выпускают в течение года и посвящают знаковым для Северной столицы и страны событиям. Новый дизайн разрабатывали в память о страшных событиях и победе над фашизмом. Купить такой "Подорожник" можно будет с утра 9 мая во всех кассах метро и точках продаж проездных билетов ГКУ "Организатор перевозок".

В праздничный день 9 мая мы не только вспоминаем подвиги тех, кто сражался за свободу и мир, но и передаем эстафету памяти новым поколениям. Надеюсь, лимитированный тираж карт "Подорожник" к памятной дате станет одним из мостиков между прошлым и будущим. Денис Усанов, директор ГКУ "Организатор перевозок"

Ранее мы рассказывали о том, что на Невском воинском кладбище зажгли новый Вечный огонь.

Фото: пресс-служба комитета по транспорту Петербурга