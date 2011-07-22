Парад детских колясок состоялся в Невском районе

Победителей выбирали сотрудники районного Центра помощи семьи и детям.

В Невском районе Петербурга прошел парад детских колясок, в котором поучаствовали 12 молодых мам. Были определены три номинации: самые брутальная, креативная и красочная коляски, передает телеканал "Санкт-Петербург".

Победителей выбирали сотрудники районного Центра помощи семьи и детям.

У нас участники подготовились особо основательно, мы смотрим, уже очень яркие коляски появились, каждый год у нас все лучше и лучше, больше и больше участников. Татьяна Крюкова, директор Центра социальной помощи семье и детям Невского района

Ранее мы рассказывали о том, что в школах Петербурга сократят часы иностранных языков ради новых предметов.

Фото: телеканал "Санкт-Петербург"