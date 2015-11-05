В школах Петербурга сократят часы иностранных языков ради новых предметов

Учебные планы уступают место истории и культуре.

В школах Санкт-Петербурга сокращают количество занятий по иностранным языкам для учеников 5–7 классов. Освободившееся время будет направлено на новые дисциплины "Духовно-нравственная культура России" и "История нашего края".

Общий объем изучения иностранного языка за период обучения уменьшится с 816 до 714 часов, что составляет минус 12,5%. При этом выпускники, как и прежде, должны будут достигнуть уровня владения B1, сообщает Фонтанка.

В специализированных школах с углубленным изучением языков, где обучаются более 103 тыс. детей, количество часов сохранится — пять уроков в неделю.

В обычных школах выпускники нередко сталкиваются с проблемой свободного владения языком даже после девяти лет обучения. Для желающих углубленно изучать предмет останется возможность дополнительных занятий или перевода в профильные классы.

Заработная плата педагогов не изменится: учителя смогут восполнить нагрузку за счет преподавания новых предметов или внеурочной работы.

Свои двери для учеников 1 сентября открыла общеобразовательная школа №8 в городе Мурино Ленинградской области.

Фото: Piter.TV