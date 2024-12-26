Концерт "Музыка кино" состоится 19 апреля в Большом зале Филармонии имени Д. Д. Шостаковича. Начнется мероприятие в 20:00. Возрастное ограничение: 6+.

Петербуржцев приглашает на вечер творческий коллектив Филармонии для детей и молодежи – симфонический оркестр "Таврический", под управлением главного дирижера Михаила Голикова. На встрече музыка расскажет о любви, мечте, вере и волшебстве – так, как это может кино.

В программе – саундтреки от волшебного "Ученика чародея" до "Амели", от драматизма "Титаника" до сказочности "Алладина" и "Короля Льва". Прозвучат и отечественные мелодии: ритмы "Кубанских казаков", лирика "Вокзала для двоих", ирония "Формулы любви" и другие. Билеты доступны по ссылке.

Фото: предоставлено организаторами мероприятия