Концерт "Музыка кино"

Петербуржцев приглашает на вечер творческий коллектив Филармонии для детей и молодежи – симфонический оркестр "Таврический", под управлением главного дирижера Михаила Голикова. На встрече музыка расскажет о любви, мечте, вере и волшебстве – так, как это может кино.
В программе – саундтреки от волшебного "Ученика чародея" до "Амели", от драматизма "Титаника" до сказочности "Алладина" и "Короля Льва". Прозвучат и отечественные мелодии: ритмы "Кубанских казаков", лирика "Вокзала для двоих", ирония "Формулы любви" и другие. Билеты доступны по ссылке.
Фото: предоставлено организаторами мероприятия
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