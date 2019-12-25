Юрий Быков в октябре начнет съемки нового фильма "Хозяин"

В центр сюжета вновь поставят тему противостояния человека и системы.

Кинокомпания Hype Film и КиноПоиск HD объявили о начале работы над своим первым совместным проектом "Хозяин". Производством фильма будет заниматься международная команда специалистов из России, Франции, Швейцарии, Великобритании и Мексики. Режиссером станет Юрий Быков.

Старт съемок запланирован на начало октября 2020 года. Юрий Быков вновь поставит в центр сюжета тему противостояния человека и системы. В частности, режиссер постарается ответить на вопросы: почему общество жестко разделено на низы и верхи, возможен ли диалог и компромисс между сословиями, сможет ли обычный человек в России стать самостоятельным и свободным от "Хозяина".

Ранее мы писали, что суд не разрешил прокат четырех фильмов проекта "Дау" в России.

Фото: Instagram / yury_bykov