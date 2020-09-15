Суд не разрешил прокат четырех фильмов проекта "Дау" в России

В картинах нашли сцены порнографического характера, которые сняты "не в рамках игры актеров".

Арбитражный суд Москвы отклонил иск кинокомпании "Феномен Филмз", которая просила обязать Минкультуры России выдать прокатное удостоверение четырем фильмам проекта "Дау". Об этом пишут РИА Новости.

Представители кинокомпании получили письмо от Минкультуры в ноябре 2019 года. В нем содержался отказ в выдаче прокатных удостоверений четырем фильмам проекта "Дау", а именно "Дау. Наташа", "Дау. Нора Сын", "Дау. Саша Валера", "Дау. Новый человек". Чиновники нашли в этих фильмах сцены порнографического характера, которые сняты "не в рамках игры актеров", а абсолютно натурально.

В "Феномен Филмз" заявили, что в фильмах "отсутствует как порнография, так и пропаганда порнографии". Адвокат кинокомпании сослался, в том числе, на документ Минкультуры 2005 года. В нем говорилось, что порнографией признаются сцены, направленные на возбуждение сексуальных инстинктов. По мнению авторов проекта, в фильмах "Дау" спорные сцены являются частью сюжета и "их целью является передать общий смысл сюжета, переживания героев".

Съемки фильмов о советском физике Льве Ландау велись в Харькове с 2008 по 2011 гг. В сети неоднократно появлялась информация об изнасиловании актрис и актеров, а также убийстве животных на съемочной площадке.

Ранее стало известно, что одну из запрещенных в России частей под названием "Дау. Наташа" включили в основную программу 70-го Берлинского кинофестиваля. После показа картины на Берлинале вспыхнул скандал.

Ранее мы писали, что фильм Кончаловского завоевал спецприз жюри Венецианского кинофестиваля.

Видео: YouTube / КиноДоза