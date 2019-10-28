Фильм Кончаловского завоевал спецприз жюри Венецианского кинофестиваля

Исторический фильм "Дорогие товарищи" Андрея Кончаловского завоевал спецприз жюри Венецианского кинофестиваля. Об этом пишут РИА Новости.
Во время получения награды режиссер выразил признательность своей жене Юлии Высоцкой, которая сыграла в фильме главную роль, а также продюсеру Алишеру Усманову.
"Спасибо, Венеция, за храбрость, за то, что нас подождали", - заявил он.
Сюжет фильма "Дорогие товарищи" основан на реальных событиях, произошедших в июне 1962 года в Новочеркасске. 200 рабочих электровозостроительного завода прекратили работу и потребовали повышения зарплаты. Вскоре забастовка охватила весь завод, в городе начались митинги и стихийные беспорядки.
Восстание рабочих подавили силами армии и КГБ СССР. Информация о жертвах была засекречена. По официальным данным, которые были лишь частично рассекречены в конце 1980-х гг., при разгоне демонстрации убили 26 человек, еще 87 – ранили.
Премьера фильма "Дорогие товарищи" состоится в ноябре. Кроме Высоцкой в фильме также снялись Сергей Эрлиш, Юлия Бурова, Андрей Гусев, Владислав Комаров и др.
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Видео: YouTube / Filmed
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