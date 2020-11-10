Вышел первый трейлер драмы "Спенсер" о принцессе Диане

Кинокомпания ONE Media представила первый трейлер драмы "Спенсер" режиссера Пабло Ларраина. Мировая премьера фильма состоится в рамках Венецианского кинофестиваля 3 сентября.
В основу картины легла история принцессы Дианы, которая покажет ее личную жизнь и развод с принцем Чарльзом. Главную роль исполнила актриса Кристен Стюарт. Также в фильме снялись Джек Фартинг, Шон Харрис и Салли Хокинс.
В России драма выйдет под названием "Спенсер: Тайна принцессы Дианы". Ее премьера состоится 4 ноября.
Ранее мы сообщали, что в российский прокат вышла приключенческая драма "Легенда о Зеленом рыцаре".
Видео: YouTube / NEON
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