"Платье мести" принцессы Дианы выставили на аукцион впервые за 30 лет

Легендарный наряд принцессы Дианы стал символом женской независимости.

Торги, на котором "платье мести" принцессы Дианы продадут за рекордную сумму, пройдут в Нью-Йорке на аукционе Sotheby"s 9 декабря. Стоимость лота оценили в диапазоне от 150 до 300 тыс. долларов США (12,8 - 25,6 млн рублей), сообщило издание Metro.

Платье с вырезом в виде сердца создала британский модельер армянского происхождения Кристина Стамболян. Часть выручки от продажи планируют передать благотворительной организации NHS Lothian Charity от имени Королевской Эдинбургской больницы.

Данный наряд изменил модную индустрию 29 июня 1994 года. В тот день принцесса Диана пришла в нем вечеринку в галерею Серпентайн в Кенсингтонских садах. Перед этим принц Чарльз (ныне король Карл III) публично рассказал о своей неверности в интервью на всю страну.

Ранее мы сообщали, что на аукцион выставили редкое издание Бориса Пильняка о Петербурге.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)