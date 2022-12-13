Британский принц рассказал, что изучил материалы расследования о гибели своей матери.

Британский принц Гарри рассказал о своем отношении к смерти принцессы Дианы. Иностранный гость в эфире телеканала CBS пояснил, что в течение десяти лет жил с мыслью о том, что его мать не погибла в автокатастрофе, а только решила на некоторое время исчезнуть для того, чтобы потом вернуться к своим сыновьям. Принц пояснил, что смириться с реальностью произошедшего он смог только после того, как познакомился с материалами следствия. В тот момент ему было 20 лет. Спустя еще три года мужчина повторил тот последний маршрут, по которому следовала принцесса Диана в Париже.

Долгое время я отказывался принять, что ее нет. С одной стороны, знаете, она бы никогда так с нами не поступила, но, с другой стороны, может быть, это все часть плана. принц Гарри

Принц Гарри дал интервью журналистам, которое приурочено к выходу его мемуаров Spare ("Запасной"). В ходе общения со СМИ британец добавил, что аналогичные мысли были и у его старшего брата Уильяма. Они рассматривали возможность возобновления расследования, считая, что версия о нетрезвом водителе неточна из-за "прорех".

Принц Гарри назвал супругу короля Карла III "опасной злодейкой".

Фото и видео: YouTube / 60 Minutes

