Принц Гарри назвал супругу короля Карла III "опасной злодейкой"

Бртанец оценил положение королевы-консорта Камиллы в обществе.

Британиский принц Гарри назвал супругу короля Карла III, королеву-консорта Камиллу "опасной злодейкой". Об этом иностранец рассказал в эфире телеканала CBS. Он пришел на интервью в преддверии выхода его мемуаров Spare ("Запасной"). Гарри пояснил, что Камилла оставляет "тела на улицах", прокладывая путь к своему положению в обществе и реабилитации собственного имиджа. Он обвинил ее в романе с мужчиной, который еще находился в браке с принцессой Дианой. Гарри считает, что именно Камилла стала организатором всех "сливов" информации в медиа, чтобы заручиться поддержкой со стороны влиятельной прессы страны. Принц уверен, что Камилла принесла его в жертву на личный PR-алтарь.

Она была злодейкой, третьим человеком в браке. В семье, построенной на иерархии, на пути к положению королевы-консорта на улице неизбежно останутся тела. принц Гарри

Эксперт отметил, что действия королевы-консорта обусловлены стремлением к благожелательным заголовкам в СМИ, попаданием на первые полосы газет, а также желанием, чтобы народ Великобритании принял ее в качестве монарха.

Принц Гарри рассказал, почему не попрощался с умиравшей Елизаветой II.

Фото и видео: YouTube / 60 Minutes