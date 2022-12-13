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Принц Гарри рассказал, почему не попрощался с умиравшей Елизаветой II

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Члену королевской семьи пришлось добираться до Балморала самостоятельно.

Британский принц Гарри рассказал журналистам телеканала CBS  о том, почему не попрощался с умиравшей королевой Елизаветой II. Он уточнил, что просто не успел это сделать, так как ему не нашлось места в том самолете, в котором к смертному одру спешно летела королевская семья. В этот момент принц Гарри находился в Лондоне. Там он узнал о состоянии здоровья 96-летней королевы. К тому моменту как принц смог самостоятельно добраться до замка Балморал, находящегося в Шотландии, монарх уже скончалась.

Все члены семьи, которые жили в Виндзоре и Аскоте, попрыгали в самолет. В самолете было 12, 14, может быть, 16 мест... Меня не пригласили.

принц Гарри

Вышел трейлер документального мини-сериала "Гарри и Меган" от Netflix.

Фото и видео: YouTube / 60 Minutes

Теги: балморал, великобритания, принц гарри, шотландия
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости,

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