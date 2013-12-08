Вышел трейлер документального мини-сериала "Гарри и Меган" от Netflix

Первые два эпизода выйдут 8 и 15 декабря.

Вышел трейлер документального мини-сериала "Гарри и Меган" от американского стримингового сервиса Netflix. Известно, что зрители увидят проект в эфире 8 и 15 декабря. Речь идет о выпуске шести эпизодов о британской королевской семье. Сериал основан на интервью с герцогом и герцогиней Сассекскими, которые рассказали о неких "ужасах", а также "боли и страданиях женщин". В частности, речь пойдет о матери принца Гарри - принцессе Диане. Напомним, что принц Гарри и Меган Маркл в начале 2020 года выехали с территории Великобритании в Канаду, а затем в США - на родину Меган Маркл. Западные СМИ в последние месяцы сообщают со ссылкой на собственные источники о том, что сейчас они пытаются помириться с королевской семьей.

Netflix запустил трансляцию с танцем из сериала "Уэнсдэй".

Фото и видео: YouTube / Netflix