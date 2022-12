Netflix запустил трансляцию с танцем из сериала "Уэнсдэй"

Танец набрал популярность после выхода сериала.

Netflix запустил трансляцию с танцем Уэнсдей Аддамс из сериала "Уэнсдэй". Ее запустили на одном из своих YouTube-каналов стриминга.

Танец персонажа, которого сыграла Дженна Ортега, набрал популярность после выхода сериала. В одном из эпизодов героиня танцует под песню "Goo Goo Muck" рок-группы The Cramps. Теперь все поклонники могут бесконечно смотреть этот момент.

Напомним, сериал "Уэнсдей" вышел на Netflix 23 ноября. Режиссером проекта выступил Тим Бертон.

Видео: YouTube / Netflix