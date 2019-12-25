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Трансляцию "Алых парусов" в Петербурге посмотрели 18,5 млн зрителей
Сегодня, 14:57
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Трансляцию "Алых парусов" в Петербурге посмотрели 18,5 млн зрителей

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Как сообщил глава города Александр Беглов, на Дворцовой площади собрались порядка 100 тыс. человек.

Прямой эфир праздника выпускников "Алые паруса" в Петербурге собрал 8,5 млн зрителей ТВ и 10 млн просмотров в интернете. Об этом 30 июня рассказали в Смольном. 

Как сообщил глава города Александр Беглов, на Дворцовой площади собрались порядка 100 тыс. человек. Бриг "Россия" увидели школьники из 32 регионов страны и более 500 ребят из Кубы, Венесуэлы, Вьетнама, Абхазии и других государств. 

Праздник состоялся без происшествий, подчеркнул губернатор. Он поблагодарил сотрудников всех силовых ведомств. 

Напомним, "Алые паруса" прошли в ночь с 28 на 29 июня. 

Ранее на Piter.TV: "Катюши" дали праздничные залпы на "Алых парусах" с Троицкого моста. 

Фото: Telegram / Пиотровский Online 

Теги: алые паруса, трансляция
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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