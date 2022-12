HBO Max показала новый трейлер сериала по игре The Last of Us

Мировая премьера сериала состоится 15 января 2023 года.

HBO Max показала новый трейлер сериала "Одни из нас", снятого по культовой игре The Last of Us. Над проектом работали сценаристы Крейг Мейзин и Нил Дракманн.

Сериал расскажет историю контрабандиста Джоэла, которому поручают доставить девочку Элли на Западное побережье США в условиях зомби-апокалипсиса. В новом трейлере показали множество знакомых для фанатов игры локаций.

Главные роли сыграли Педро Паскаль, Белла Рамзи и Гэбриел Луна. Мировая премьера состоится 15 января 2023 года.

Видео: YouTube / HBO Max