Мировая премьера состоится 25 декабря.

Netflix представил трейлер сериала "Ведьмак: Происхождение", который является приквелом оригинального "Ведьмака". Шоураннером проекта выступил Деклан де Барра.

Действия приквела развернутся за 1200 лет до истории Геральта. Сюжет приквела расскажет о последствиях Сопряжения Сфер, которое слило вместе миры людей, монстров и эльфов.

В сериале снялись Мишель Йео, София Браун, Лоуренс О"Фуаран и другие. Мировая премьера состоится 25 декабря. Всего выйдет шесть эпизодов.

Ранее Netflix показал трейлер третьего сезона "Эмили в Париже".

Видео: YouTube / Netflix