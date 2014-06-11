Netflix показал трейлер третьего сезона "Эмили в Париже"

Новые серии выйдут 21 декабря.

Netflix показал трейлер третьего сезона сериала "Эмили в Париже". Автором проекта выступил сценарист Даррен Стар.

Сюжет рассказывает историю американки Эмили Купер, которая отправилась в командировку в Париж. В новом сезоне героине предстоит совмещать две работы и принять решение, где она хочет быть. Также девушка окажется втянутой в любовный треугольник, в котором ее сердце будет разрываться между британцем Алфи и французом Габриэлем.

Главную роль в сериале исполняет Лили Коллинз. Новый сезон выйдет на Netflix 21 декабря.

Ранее мы сообщали, что Netflix показал трейлер сериала "Ковбой из Копенгагена".

Видео: YouTube / Netflix