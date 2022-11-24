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Netflix показал трейлер сериала "Ковбой из Копенгагена"

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Мировая премьера состоится 5 января 2023 года.

Стриминговый сервис Netflix представил трейлер сериала "Ковбой из Копенгагена". Режиссером проекта выступил Николас Виндинг Рефн, снявший фильмы "Драйв" и "Неоновый демон".

Сериал расскажет историю девушки по имени Миу, которая окунется в преступный мир Копенгагена. Других подробностей сюжет Netflix пока что не раскрывал. Главную роль сыграет Анжела Бундалович.

"Ковбой из Копенгагена" выйдет на Netflix 5 января 2023 года. Сериал состоит из шести эпизодов.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер ремейка фильма 1976 года с Пьером Ришаром "Новая игрушка".

Видео: YouTube / Netflix

Теги: netflix, ковбой из копенгагена, сериал, трейлер
Категории: Лента новостей, Культура,

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