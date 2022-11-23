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Вышел трейлер ремейка фильма 1976 года с Пьером Ришаром "Новая игрушка"

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Комедия выйдет в прокат 22 декабря.

Вышел трейлер ремейка известного французского фильма 1976 года с Пьером Ришаром в главной роли "Новая игрушка". Проект будет показан в российских кинотеатрах кинопрокатной компанией "Наше кино". Новинка планируется к выоду на большие экраны с 22 декабря 2022 года. Напомним, что  оригинале основным персонажем был сотрудник редакции по имени Франсуа, который принял предложение своего начальника, боясь лишиться рабочего места. В новой версии событий речь пойдет о Сами (актер Жамель Деббуз). Его озвучивает в российском прокате Михаил Галустян.

11-летний Александр, сын влиятельного отца, привык, что любой его каприз исполняется. Из всех игрушек торгового центра он выбирает задремавшего ночного сторожа Сами. Тот соглашается провести несколько дней в доме у мальчика, боясь увольнения.

описание комедии

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Фото и видео: YouTube / Наше кино

Теги: новая игрушка, пьер ришар, ремейк, трейлер, франция
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России, Мировые новости, Культура, Кино,

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