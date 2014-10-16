IGN выпустил превью Atomic Heart

Релиз игры намечен на 23 февраля 2023 года.

Профильное издание IGN выпустил превью "советского экшена" Atomic Heart, созданного студией-разработчиком Mundfish. Журналисты пояснили, какие основные моменты будут в новой компьютерной игре. Уточняется, что проект начнется в духе BioShock Infinite, когда главный герой, майор по фамилии Нечаев, гуляет по мирному городу, но в результате сталкивается с вышедшими из-под контроля машинами-роботами. Авторы предусмотрели как большие пространства-локации для действий, так и "коридорные" эпизоды.

Журналист из IGN отметил, что ему игра напомнила по структуре Halo: Infinite из-за того, что основные миссии по большей части тоже разворачиваются в закрытых локациях, а в открытом мире персонажи разбираются с побочными заданиями, испытаниями и головоломками. Механику в СМИ оценили как нечто среднее между Fallout и Call of Duty. При этом темп повествования регулярном меняется в зависимости от нападений толп противников или от одиноких, но мощных врагов. Такие сценарии позволяют геймерам не скучать во время процесса прохождения.

Оценки подверглись и предметы гардероба героя. В частности, известно о перчатке, которая понадобится для ближнего боя. Журналист назвал игру сложной, но увлекательной, а проходимые испытания - интересными. Он отметил уникальный стиль и идеи, которые создатели вложили в проект. Официальный релиз Atomic Heart запланирован на 21 февраля 2023 года. В Европе и США игру издаст Focus Entertainment. Релиз планируется для персональных компьютеров, консолей PS5, PS4, Xbox One и Xbox Series, а ещё проект попадёт к пользователям в подписку по Game Pass.

Новый трейлер Atomic Heart посвящён сбору лута и сражениям.

Фото и видео: YouTube / IGN