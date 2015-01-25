Новый трейлер Atomic Heart посвящён сбору лута и сражениям

Выход проекта намечен на 21 февраля 2023 года.

Новый трейлер компьютерной игры Atomic Heart посвящён сбору лута и сражениям. Разработчики продемонстрировали противостояние героев с роботами, а также новые компоненты, которые потребуются геймеру для совершенствования вооружения и своих способностей. Авторы показали в кадре детализированный урон, следы от внешних ударов и даже "внутренности" поверженных роботов. Уточняется, что для ликвидации конкретных врагов персонажу лучше всего использовать конкретное оружие. Герой также должен искать слабые места противников, что даст ему возможность справиться с врагами гораздо быстрее. Авторы показали, как быстро персонаж может лутаться. Для этого придется зажимать одну кнопку, а все имеющиеся предметы сами будут лететь в руку героя или инвентарь. Создатели не рекомендовали гулять по миру Atomic Heart будучи перегруженным предметами.

Официальный релиз Atomic Heart состоится 21 февраля на игровых консолях PlayStation, Xbox и персональных компьютерах.

Представлен релизный трейлер The Callisto Protocol.

Фото и видео: Вконтакте / Atomic Heart