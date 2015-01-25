Представлен релизный трейлер The Callisto Protocol

Игра будет доступна геймерам с 2 декабря 2022 года.

Представлен релизный трейлер новой компьютерной игры The Callisto Protocol от студии-разработчика Striking Distance и издательства Krafton. Видео доступно на официальном YouTube-канале в преддверии релиза хоррора. Известно, что события истории будут развиваться на территории тюрьмы под названием Блэк Айрон. Это место заключения расположено на спутнике Юпитера Каллисто. В результате неизвестного инцидента люди начали умирать и превращаться в жутких монстров. Одним из выживших стал главный герой проекта - заключённый по имени Джейкоб. Он будет пытаться выбраться из Каллисто при помощи Карен Фукухары. Напомним, что официальный выход The Callisto Protocol запланирован на 2 декабря 2022 года. Игра выйдет на персональных компьютерах, а также двух поколениях консолей PlayStation и Xbox. Создатели ранее показали пользователям геймплейный отрывок, в котором рассказали о ключевых отличиях от Dead Space, упоре на ближний бой и нехватке патронов. Авторы Callisto Protocol вдохновлялись "Крепким орешком" и "Зомби по имени Шон".

Фото и видео: YouTube / PlayStation