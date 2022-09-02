Авторы Callisto Protocol вдохновлялись "Крепким орешком" и "Зомби по имени Шон"

Игра выйдет в свет 2 декабря.

Журналисты из издания Rock, Paper, Shotgun пообщались с техническим директором студии Striking Distance Марком Джеймсом о подробностях создания нового компьютерного хоррора Callisto Protocol. Эксперт пояснил, что все противники героев могут стать еще сильнее в том случае, если разбираться с ними "не по правилам". Речь идет о том, что игроки смогут отстреливать врагам щупальца. Эту идею разработчики придумали и воплотили в жизнь, пытаясь переосмыслить расчленение при имеющихся моделей частей тела, на которых уже произошла вирусная мутация.

Эксперт пояснил, что аниматоры вложили много сил в то, чтобы привнести в движения героя оттенок неуклюжести. При этом они вдохновлялись фильмом №Крепкий орешек". Правдоподобности космической станции обеспечена за счет разбора проектов NASA. Дизайнеры работали, основываясь на том, что станция создавалась при помощи 3D-принтеров. Еще одним источником вдохновения для авторов стала зомби-комедия "Зомби по имени Шон". По мнению Джеймса, человек не может постоянно испытывать страх, поэтому рано или поздно подобная игра начала бы утомлять игрока. Для разрядки обстановки в Callisto Protocol добавлен ряд забавных моментов.

Напомним, что официальный релиз Callisto Protocol должен состояться 2 декабря 2022 года на игровых консолях PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series, а также на платформе персонального компьютера.

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Фото и видео: YouTube / Striking Distance Studios